Oxford Üniversitesi’nden Delta varyantı araştırması: Aşı korumasını nasıl etkiledi?

19 Ağustos 2021 Perşembe, 13:49

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı aşıların etkinliğine dair yeni bir araştırma yapıldı. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, rastgele seçilmiş 750 binden fazla katılımcıdan alınan 3 milyon PCR testi analiz edildi.

Örneklerin yarısı Delta varyantının İngiltere'de baskın tür haline gelmesinden önce, diğer yarısı ise baskın tür olduktan sonra alındı. Çalışmaya göre, Biontech aşısının etkinliği ikinci dozdan iki hafta sonra yüzde 85'e düştü. Bu oran AstraZeneca aşısında yüzde 65 olarak belirlendi.

3 AY SONRA ORANLARDA DÜŞÜŞ

İkinci dozdan üç ay sonra ise Pfizer/BioNTech aşısı varyanta karşı yüzde 75 etkili oldu. AstraZeneca ise yüzde 61 oranında etkinliği sağladı. Aşıların etkinliğindeki düşüş 35 yaş ve üzerindekiler arasında, bu yaşın altındakilere göre daha belirgin olarak görüldü.

Çalışma ayrıca, Delta varyantına yakalanan tamamen aşılanmış kişilerin, aşılanmamış olanlarla benzer oranda "viral yük" taşıdığını gösterdi.

Uzmanlar aşıların Delta'ya karşı halen iyi bir koruma sağladığını belirtiyor. Ancak zamanla azalan etkinlik oranları hatırlatıcı doz kullanımını gerektirebilir.

Kaynak: NTV