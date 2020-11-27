"Oy verdikleri AK Parti artık yok"
Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, partinin lideri Davutoğlu'nun sözlerine yer verilerek "AK Parti kimlik değiştiriyor. Oy verdikleri AK Parti yok artık” denildi.
Gelecek Partisi, resmi Twitter, Instagram ve Facebook hesapları üzerinden çarpıcı bir video yayınladı.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı televizyon programlarından konuşmalarından derlenen kesitlerle hazırlanan ve “Oy verdiğiniz AK Parti artık yok” denilerek paylaşılan videoda, Davutoğlu’nun “Sayın Cumhurbaşkanı bizi dinlemedi. Ehliyet ve liyakati yok eden uygulamalara devam etti. Bu büyük bir tehlike” ifadeleri yer aldı.
Videoda Davutoğlu’nun “AK Parti’yi destekleyen geniş kitlelerin de artık bir muhasebe yapması lazım. AK Parti kimlik değiştiriyor. Oy verdikleri AK Parti yok artık” şeklinde yaptığı konuşma da yer aldı.
İşte o video:
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