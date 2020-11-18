Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun imzasını taşıyan açıklamada, partinin iktidara destek şartları 10 madde ile duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "ekonomi ve hukukta reform" söylemi sonrası Gelecek Partisi'nden "10 maddede iktidara demokratikleşme önerisi" geldi.
Gelecek Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan ve partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun imzasını taşıyan açıklamada, sözkonusu 10 maddenin uygulaması durumunda Hükümet'e destek verileceği belirtildi.
Maddeler arasında başkanlık sisteminden vazgeçilmesinden kayyım düzenine son verilmesine, Varlık Fonu'nun lağvedilmesinden protesto ve gösteri hakkına saygı gösterilmesine kadar bir dizi kritik başlıkta adım atılması talebi yer aldı.
O maddeler şöyle:
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