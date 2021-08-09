Oyak Renault, Karsan ile işbirliği anlaşması imzaladı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Karsan, Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak dünyanın önde gelen markalarının modellerini üretmeye yönelik işbirlikleri yapmaya devam ediyor.

Karsan, son olarak Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için beş yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55 bin adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor. Karsan, Megane Sedan üretimi için proje süresince Oyak Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir elde edecektir. Bu anlaşmanın bir katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacaktır.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Bir yandan markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa’nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor. Diğer yandan üretim kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz. Bu kapsamda Oyak Renault ile yaptığımız işbirliği kapsamında Renault Megane Sedan modeli üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Türk otomotiv sektörünün lider ve güçlü şirketi Oyak Renault ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk ekonomisine farklı açılardan katma değer sağlayan örnek bir işbirliği olacağına inancım tamdır” dedi. Elektrikli araç yatırımlarına 2021 yılında da devam ettiklerini sözlerine ekleyen Okan Baş, yakın zamanda tanıtımına hazırlandığı 12 metre boyutundaki yüzde 100 elektrikli otobüsün üretimine başladıklarını da belirtti.

YENİ SEAT IBİZA TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU

SEAT markasının 6 milyon adetten fazla satışla en başarılı modeli olan Ibiza, yenilenen haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Ibiza’nın, 1.0 EcoTSI 110 beygir DSG versiyonu 4.8 litrelik ortalama yakıt tüketimine sahip. 0’dan 100 kilometre hıza 10.3 saniyede çıkabiliyor ve saatte maksimum 195 kilometre hıza ulaşabiliyor. İlk etapta ülkemizde Style donanım seviyesinde ve 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan yeni Ibiza, önümüzdeki aylarda 5 ileri manuel şanzımanlı 1.0 Evo 80 beygir motor seçeneğine de sahip olacak.

Yeni bilgi-eğlence sistemi, otomobilin iç tasarımında en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor. Sürücünün göz hizasında yer alan yükseltilmiş ekran, artık daha ergonomik bir pozisyonda konumlanıyor. Yüzde 20’den daha fazla büyüyen dokunmatik ekran standart olarak 8.25 inç genişliğinde; opsiyonel olarak ise 9.2 inç genişliğinde alınabiliyor. SEAT’ın diğer modellerinden de bilinen 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli de yeni SEAT Ibiza’daki teknolojik yenilikler arasında yer alıyor.

Yeni Ibiza’nın navigasyon sistemiyle birlikte alınabilen Kablosuz Full Link teknolojisiyle kullanıcılar Apple CarPlay veya Android Auto sayesinde telefonlarını multimedya ekranına kolayca yansıtabiliyor. Orta konsolda yer alan iki adet USB Type-C girişiyle bağlanmak ve cihazları şarj etmek de artık çok daha kolay.

Aracın güvenlik donanımlarına gelince, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan altı hava yastığının yanı sıra adaptif hız sabitleyici, ön bölge asistanı ve yorgunluk tespit sistemi gibi sistemlerle güvenliği en üst seviyeye taşıyor. Seyahat asistanı, tüm hız aralıklarında yarı otonom bir sürüş sağlayarak, trafik durumuna göre aracın hızını koruyor. Aracın bulunduğu şeridi korumasını sağlayan şerit takip asistanı, etrafındaki araçlar hakkında bilgi veren kör nokta uyarı sistemi ve farların otomatik olarak uzun ve kısa far arasında geçiş yapmasını sağlayan uzun far asistanı ise aracın yollarda çok daha güvenli olmasına olanak sağlıyor.

HONDA HR-V, E:HEV TEKNOLOJİSİ İLE GELİYOR



Teknolojisiyle otomobil dünyasında öne çıkan Honda’nın hibrit ürün gamındaki yeni HR-V modeli, standart olarak e:HEV hibrit teknolojisi ile 2021 yılının sonunda Avrupa’da satışa sunulacak. Hibrit güç aktarma sistemine sahip olan yeni HR-V; yakıt ekonomisi, düşük emisyon değerleri ve dinamik sürüş performansı arasında ideal bir denge yaratarak SUV segmenti için kullanıcıların beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. 20 yılı aşkın süredir hibrit motor çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda Formula 1® için hibrit motoru geliştiren mühendislik ekiplerini bünyesinde barındıran Honda, 2022 yılının sonuna kadar Avrupa’daki temel modelleri ile elektrikliye geçmeyi planlıyor. Honda e:HEV sisteminde, hem şehir içi hem otoyol sürüşlerinde ideal performans elde etmek üzere üç farklı sürüş modu kullanıma sunuluyor. EV Drive, Hybrid Drive ve Engine Drive olmak üzere üç sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılıyor.

DS 9 EYLÜL’DE TÜRKİYE’DE



DS Automobiles, zarif sedan modeli DS 9’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Eylül ayında Türkiye yollarına çıkacak olan DS 9, sahip olduğu özelliklerle büyük sedan segmentine yepyeni bir soluk getirecek. Her detayıyla kendine özgü bir büyük sedan olan DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle dikkatleri çekiyor. Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS fenerleri ve gizli kapı kolları gibi tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.

DS 9’un dışındaki göz alıcı tasarımı iç mekânda da en ince ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş detaylar ve konfor öğeleriyle devam ediyor. DS 9’un ön yaşam alanında, kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara göze çarpıyor. DS 9’da bulunan ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar ise sınıfında bir ilk olan ayarlanabilir baş dayanağıyla birlikte sunuluyor. Modelde, prestijli bir sedanın sessiz konforunu bir Grand Touring Coupé’nin dinamikleriyle birleştiren ve her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan kamera destekli süspansiyon sistemi, yarı otonom sürüş imkânı sunan Drive Asisst, park yeri tespiti de yapabilen otomatik park yardımcısı park pilot gibi daha birçok üst seviye teknoloji yer alıyor.

OPEL TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLACAK

Köklü Alman markası Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçiyor. Buna göre Opel, sadece elektrikli model portföyünü genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda 2028 yılından itibaren Avrupa’da tamamen batarya elektrikli araçlara odaklanacak. Opel, aynı zamanda dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’e tamamen elektrikli bir marka olarak girmeyi hedefliyor. Efsanevi Opel Manta ise elektrikli otomobil olarak geri dönecek. Opel, elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçerken, 2021 yılında öncelikle Avrupa pazarlarında dokuz elektrikli modeli müşterilerinin beğenisine sunacak. Bununla birlikte tüm Opel modellerinin 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlara kavuşması hedefleniyor. 2028 yılı itibarıyla ise Opel için ana pazar olan Avrupa’da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak. Opel’in marka tarihi için gerçek bir ikon ve markanın geleceği için bir ilham kaynağı olan Opel Manta, önümüzdeki 10 yıl içerisinde “tamamen elektrikli” olarak seri üretilecek. Opel, kapsamlı bir elektrikliye geçiş hamlesinin tam ortasında yer alıyor. Marka henüz bu yıl dokuz elektrikli modelini satışa sunmuş olacak ve Opel’in tüm modelleri 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlarına kavuşacak.



DOBLO ‘TREKKING’ YENİLENDİ

2000 yılında Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilmeye başlanan; fikri ve sınai hakları Tofaş’a ait Fiat Doblo, yenilenen “Trekking” versiyonuyla satışa sunuldu. Fiat Doblo’nun “Trekking” versiyonu, zorlu yol koşullarına uygun yapısı, sürüş konforundan taviz vermeden sunduğu performans ile geçmiş yıllardaki başarılarını, yenilenmiş hali ile daha yukarıya taşımaya hazırlanıyor. 120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile satışa sunulan Fiat Doblo Trekking, 209 bin 900 TL’lik fiyatla satışa sunulacak.

Yeni versiyon; Titanyum Gri Tavan Rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç Titanyum Gri Alaşım Jantları, “Trekking” yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynaları ile diğer Doblo’lardan ayrılıyor. Fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunan Doblo Trekking; iç mekânında yeni 7 inç Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Kullanımı kolay ara yüzü, yüksek çözünürlüğü ve komutlara verdiği hızlı tepkiler ile daha iyi bir araç içi multimedya deneyimi sunan 7 inç Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi, Apple Car Play ve Android Auto özellikleri ile de bu deneyimi destekliyor.