OYAK’ta isyan: Yönetim istifa

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Bundan 60 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üyelerine destek sağlamak için Türkiye’nin ilk emeklilik fonu olarak kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) son olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar, uzman çavuştan astsubaya, subaydan emeklilere, üyelerini isyan ettirdi.

Kâr payının yüzde 20.5 olarak belirlenmesi, emeklilik maaşlarının ise yüzde 30 azalacağı iddiası üzerine sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren askerler, OYAK’ı Twitter’da “trend topic” yani gündem konusu yaptı. Askerlerin ek bir sosyal güvenliğe kavuşturulması için 1 Mart 1961’de yaklaşık 65 bin üye ile kurulan OYAK, bugün 450 bin üyeyle en büyük mesleki emeklilik fonlarından biri.

60 yıl içinde OYAK Renault, OYAK Çimento, Ereğli Demir Çelik gibi büyük şirketlere sahip olan OYAK, son olarak Demirören Grubu’na ait Total ve MOil’i 450 milyon dolara satın almıştı.

Bu satın almanın ardından mart ayında grup şirketlerinin genel kurulunu gerçekleştiren OYAK Grubu, önceki gün de olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin Anıtkabir ziyareti ile gerçekleşen genel kurul toplantısının ardından açıklanan sonuçlar ise büyük bir tepkiye neden oldu.

KAMU VİCDANI YARALANDI

2018 yılı için yüzde 42 olan kar payının bu yıl yüzde 20.5 olarak açıklanması üzerine sosyal medyada yönetimi istifaya çağıran #oyakyonetimiistifa etiketleri açıldı.

Türkiye gündeminde ilk 5 madde içerisine giren tepkilerden bazıları ise şöyleydi:

- OYAK yönetimi tarafından açıklanan 2019 nema oranı kamu vicdanını yaralamıştır. Üyelerin parası hiç edilmiştir.

- OYAK yüzde 20.5 nema açıkladı. 450 bin üyesi olan OYAK, bu açıklamayla adeta biz artık üyeler için çalışmıyoruz, eşe dosta yandaşa çalışıyoruz mesajı verdi. Facebook’ta örgütlenen OYAK üyeleri, subay, astsubay ve uzman çavuşlar hep bir ağızdan OYAK yönetimini istifaya çağırıyor.

- 27 Haziran’da OYAK Genel Kurulu yapıldı. OYAK, emeklilerin maaşlarında yüzde 30 düşüş yaparak büyük katkı sunmuş! Maaş düşürerek nema artışı?

- Ömrünü TSK’ye adamış hiç bir personelin hakkını yedirmeyiz. Bilesiniz.

- Bizim paralarımızla biz ve çocuklarımız yerine tüpçüyü (Demirören) kurtardınız, tebrikler