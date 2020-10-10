Oyun oynamanın şaşırtan faydası

10 Ekim 2020 Cumartesi, 17:03

Frontiers in Human Neuroscience üzerinde yayımlanan bir araştırma, video oyunu oynamanın, oynamayı bıraktıktan yıllar sonra bile insanları algısal görevlerde daha iyi yapabileceğini söylüyor.



Universitat Oberta de Catalunya'nın (UOC – Katalonya Açık Üniversitesi) araştırması, geçmişte video oyun oynamış ve hiç video oyun oynamamış 18-40 yaşları arasındaki 27 kişiyi içeriyordu. Her katılımcının algısal yetenekleri, arka arkaya 10 gün boyunca günde 1,5 saat video oyun oynatılmadan önce test edildi, oyun döneminin hemen ardından test edildi ve oyun oynamayı bıraktıktan 15 gün sonra son kez test edildi.

SUPER MARİO 64 KULLANILDI



Test için, daha önce de beyinde yapısal değişikliklerle ilişkili olduğu gösterilmiş olan üç boyutlu bulmaca platform oyunu Super Mario 64 kullanıldı. Ayrıca gruplardan biri, invazif olmayan (girişimsel olmayan) bir teknik olan transkranyal manyetik stimülasyon (tms) yöntemine maruz bırakılarak bu yöntemin oyun performansını etkileyip etkilemediği incelendi.

Her iki gruptaki katılımcıların da oyun performansı gelişti – pratik ile beraber gelişmenin gelmesi doğal bir sonuç – ancak stimülasyonun (uyarımın) sonucu olarak bir gelişim gözlemlenmedi. Hem daha önce oyun oynayan, hem de oynamayan katılımcılar, oyun eğitimi öncesinde hafıza görevlerinde farklı performanslar gösterdiler ancak 15 saatlik oyun seansı sonunda benzer sonuçlara sahiptiler.

HAFIZA GÖREVLERİNDE ÇOK DAHA BAŞARILI

Araştırmacıların orijinal planı video oyun eğitimi ve invazif olmayan beyin stimülasyonu ile algının geliştirilip geliştirilemeyeceğini incelemekti ancak sonuçlar bunu göstermedi. Bu yüzden de hafıza görevi skorlarındaki farklılıkları açıklayabilecek diğer etkenlere bakmaya karar verdiler. Yaş ve cinsiyetin bu etkenlerden olmadığı kısa sürede belirlendi ve bu da geriye tek bir farklılık bıraktı: Geçmiş oyun deneyimi. Araştırmacılar, ergenlik dönemi öncesinde oyun oynayan katılımcıların daha önce oyun oynamamış olanlara göre hafıza görevlerinde çok daha başarılı olduklarını fark etti. Her ne kadar Super Mario 64 eğitimi sonrasında bu fark büyük oranda ortadan kalkmış olsa da, daha önce oyun oynamış olmanın faydalarının yıllar boyunca sürdüğü görülebiliyordu.

Kaynak: Chip