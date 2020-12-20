Oyun oynayarak PlayStation 5'i değerlendirene 1000 dolar

20 Aralık 2020 Pazar, 14:57

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, iş ilanında, "oyun oynamayı hayat tarzı haline getiren" oyunseverlerden PlayStation 5 konsolunu kullanmaları ve deneyimlerini aktarmaları isteniyor.

Bunun karşılığında oyunculara 1000 dolar (yaklaşık 7 bin 650 TL) ödenecek.

Fakat iş teklifi bu kadarla da sınırlı kalmıyor. İlana başvuruda pozisyona seçilen kişiye PlayStation 5'in Ultra HD Blu-Ray Disk versiyonu da hediye edilecek.

Ayrıca isteğe bağlı olarak deneyimlerini anlatması için sitenin YouTube kanalına da çıkma şansı tanınacak.

Oyunculardansa 50 saat boyunca konsolunu aralıksız kullanmaları ve deneyimlerini birkaç soruya cevap verecek şekilde anlatmaları isteniyor.

Bu kapsamda oyuncular konsolun çevrimiçi ve çevrimdışı performansını, eski konsollara kıyasla farklarını, indirme hızlarını ve yeni özelliklerini değerlendirmeli.

Ayrıca pozisyona hak kazananların 4K teknolojiye sahip HDMI özellikli televizyon ve hızlı internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor.