Oyun yazarı, tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Şerafettin Kaya'nın filmi Paris'te 'en iyi film' seçildi
Oyun yazarı, tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Şerafettin Kaya'nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filmi, Uluslararası 9'uncu Paris Play Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü aldı.
Şerafettin Kaya'nın kaleme aldığı ve yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filmi, geçen yıl İstanbul'da çekilmişti. Filmin kadrosunda Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Çağçağ ve Ayhan Taş yer alıyor.
"Ben İyi Biri Olmadan Önce" 25 ülkeden 79 filmin yer aldığı Uluslararası 9'uncu Paris Play Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldı.
'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK GURURLANDIRDI'
Filmi çekip, yarışmaya gönderdikten sonra heyecanlı sürecin başladığını anlatan Şerafettin Kaya, "Zaman zaman Play Film Festivali'nin internet sayfasına girip, sonuçlar açıklandı mı, diye kontrol ediyordum. Finale kaldığımızın haberi gelmişti ama neresinde yer alacağımızı çok tahmin edemiyorduk. Sonuçlar açıklanana kadar web sayfası kapalı tutuldu. Sonuçlar açıklanınca sıralamaya baktım ve ilk önce alt sıraları kontrol ettim; ancak ismimizi göremedim. Birden listenin başına baktım ve kendi ismimizi görünce çok şaşırdım. O an ilk gözüme çarpan Türkiye yazısı oldu ve en gururlandığım an da o an oldu. 'En iyi film' ödülünü almıştık, çok güzel bir duygu yaşadık" dedi.
Video Haberler
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde
- Beyoğlu'ndaki mucize kurtuluş kamerada
- Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı