Kaktüs oyuncağın yabancı dilde ‘kokain ve intihar’ ile ilgili rap yaptığı ortaya çıktı
Tayvan'da "çocuk dostu" diye satılan kaktüs görünümlü oyuncağın, Cypis adlı Polonyalı rapçinin kokain ve intihar temalı şarkısını söylediği ortaya çıktı.
NovaShop365
Taiwan News'in haberine göre oyuncağın üreticisi, kaktüsün çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştireceğini öne sürüyor. İnternette bebek ürünleri satan bir siteyse dans eden oyuncağın yeni yürümeye başlayan çocuklara iyi geleceğini iddia ediyor.
Birleşik Krallık merkezli haber sitesi olan Ladbible’da bir alışveriş sitesinin oyuncağı "Eğlenceli ve sevimli kaktüs hem dans edebiliyor hem de şarkı söyleyebiliyor" diye tanıttığını aktardı.
"ŞARKI ÇOCUKLAR İÇİN KESİNLİKLE UYGUN DEĞİL"
Ancak Taichung şehrinde yaşayan Polonyalı bir annenin markete gitmesiyle oyuncakla ilgili olay ortaya çıktı. Kaktüsün aslında Lehçe epey küfrettiğini, kokainden ve intihardan bahsettiğini fark eden anne, başkent Taipei'de yaşayan Polonyalı arkadaşı Ela Sobczak'a pelüş oyuncaktan bahsetti. Sobczak ise Taiwan News'la temasa geçti ve durumu anlattı. Sobczak, "Şarkı çocuklar için kesinlikle uygun değil" dedi.
Ladbible, "Gdzie jest bialy wegorz?" (Beyaz müren balığı nerede?) adlı şarkıda "Kafamdaki tek şey 5 gram kokain" gibi sözlerin geçtiğini kaydetti. Şarkı YouTube'da yaklaşık 30 milyon kez görüntülendi.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Soylu’yu kim çizdi?
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- AKP'li STK başkanından iktidara sert tepki
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Akbank'ta son durum
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Akbank'tan yeni açıklama