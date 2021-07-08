Kaktüs oyuncağın yabancı dilde ‘kokain ve intihar’ ile ilgili rap yaptığı ortaya çıktı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 16:52

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Taiwan News'in haberine göre oyuncağın üreticisi, kaktüsün çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştireceğini öne sürüyor. İnternette bebek ürünleri satan bir siteyse dans eden oyuncağın yeni yürümeye başlayan çocuklara iyi geleceğini iddia ediyor.

Birleşik Krallık merkezli haber sitesi olan Ladbible’da bir alışveriş sitesinin oyuncağı "Eğlenceli ve sevimli kaktüs hem dans edebiliyor hem de şarkı söyleyebiliyor" diye tanıttığını aktardı.

"ŞARKI ÇOCUKLAR İÇİN KESİNLİKLE UYGUN DEĞİL"

Ancak Taichung şehrinde yaşayan Polonyalı bir annenin markete gitmesiyle oyuncakla ilgili olay ortaya çıktı. Kaktüsün aslında Lehçe epey küfrettiğini, kokainden ve intihardan bahsettiğini fark eden anne, başkent Taipei'de yaşayan Polonyalı arkadaşı Ela Sobczak'a pelüş oyuncaktan bahsetti. Sobczak ise Taiwan News'la temasa geçti ve durumu anlattı. Sobczak, "Şarkı çocuklar için kesinlikle uygun değil" dedi.

Ladbible, "Gdzie jest bialy wegorz?" (Beyaz müren balığı nerede?) adlı şarkıda "Kafamdaki tek şey 5 gram kokain" gibi sözlerin geçtiğini kaydetti. Şarkı YouTube'da yaklaşık 30 milyon kez görüntülendi.

Kaynak: Independent Türkçe