Müze Kart'ın üzerindeki görsel çalıntı çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, 'Müze Kart' tanıtımında yer alan görsel çalıntı çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya yükseltildi.
Galata Kulesi'nin giriş ücretinin 100 liraya çıkmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, "Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu" dedi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Galata Kulesi'ne gelen zammın ardından 'Müze Kart' kullanımının teşvik edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşın görselin üzerinde, ücretli fotoğrafların satıldığı bir sitenin logosu ve fotoğrafın sahibinin imzası dikkat çekti.
ÜCRET ÖDENMEDİ
Fotoğrafın üzerindeki imza ve logonun kaldırılmaması fotoğrafın ücret ödenmeden kullandığı iddialarını gündeme getirdi.
İşte o paylaşım:
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