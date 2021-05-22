Oyuncu Anıl Çelik: Mutluluğu uç noktalarda arayan birisi değilim

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:58

1-zRuh haliniz nasıl?

Ruh halimin tam anlamıyla tasvirini yapamayacağım kadar değişken bir dönemdeyiz.

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?

Mutluluğu uç noktalarda gören ve arayan birisi değilim. Sağlımız yerinde olsun, huzur olsun, mutluluk zaten anlarda saklı…

3- En büyük korkunuz?

Yalnızlık diyebilirim.

4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?

Pandeminin bitme ihtimalini düşünmekten uzaklaştık maalesef. Son dönemde dünyada farklı bizde farklı ilerliyor süreç. Pandemi bitsin herkes işine dönsün, sağlıklı olsun, gideriz bir yerlere elbet..

5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

Ben ülkemi seviyorum. Burada hep birlikte, daha mutlu güzel günler göreceğimize inanıyorum.

6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?

Arkadaş grubumla yakın mesafelerde oturuyoruz. Ev civarındaki cafelerde, cafe-barlarda buluşuyoruz genellikle. Umarım tekrar o sağlıklı günlere döneriz.

7- En son hangi filmi izlediniz?

Oksijen

8- Son okuduğunuz kitap?

Şu an R.Charles Wilson’un “Dönüş” kitabını okuyorum, fakat daha önce okuduğum Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü ‘nün kitaplarını da şu sıralar daha çok okuyorum.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Yalan

10- En sevdiğiniz hayvan?

Politik bir cevap gibi görünmesini istemem ama hayvanların çoğunu severim. Kız arkadaşımın da benim de köpeğimiz var. Pandemi döneminde çok güzel vakit geçirdik sayelerinde. Evde bize yardımcı oldular diyebilirim.



