Oyuncu Anıl Çelik: Mutluluğu uç noktalarda arayan birisi değilim
10 Soruda’nın oyuncu konuğu Anıl Çelik ile ruh halini, rutinini, sevdiklerini konuştuk.
1-zRuh haliniz nasıl?
Ruh halimin tam anlamıyla tasvirini yapamayacağım kadar değişken bir dönemdeyiz.
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?
Mutluluğu uç noktalarda gören ve arayan birisi değilim. Sağlımız yerinde olsun, huzur olsun, mutluluk zaten anlarda saklı…
3- En büyük korkunuz?
Yalnızlık diyebilirim.
4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?
Pandeminin bitme ihtimalini düşünmekten uzaklaştık maalesef. Son dönemde dünyada farklı bizde farklı ilerliyor süreç. Pandemi bitsin herkes işine dönsün, sağlıklı olsun, gideriz bir yerlere elbet..
5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?
Ben ülkemi seviyorum. Burada hep birlikte, daha mutlu güzel günler göreceğimize inanıyorum.
6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?
Arkadaş grubumla yakın mesafelerde oturuyoruz. Ev civarındaki cafelerde, cafe-barlarda buluşuyoruz genellikle. Umarım tekrar o sağlıklı günlere döneriz.
7- En son hangi filmi izlediniz?
Oksijen
8- Son okuduğunuz kitap?
Şu an R.Charles Wilson’un “Dönüş” kitabını okuyorum, fakat daha önce okuduğum Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü ‘nün kitaplarını da şu sıralar daha çok okuyorum.
9- Hayattaki kırmızı çizginiz?
Yalan
10- En sevdiğiniz hayvan?
Politik bir cevap gibi görünmesini istemem ama hayvanların çoğunu severim. Kız arkadaşımın da benim de köpeğimiz var. Pandemi döneminde çok güzel vakit geçirdik sayelerinde. Evde bize yardımcı oldular diyebilirim.
Video Haberler
- Başkent'te kadına şiddet kameraya yansıdı
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
En Çok Okunan Haberler
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama
- Hindistan'da 'kara mantar’ hastalığı