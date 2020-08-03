Oyuncu Ayumi Takano'dan Caddebostan sahili tepkisi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:43

Sabah saatlerinde yüzmek için Caddebostan'a giden Japon sunucu ve oyuncu Ayumi Takano karşılaştığı çöpler nedeniyle denize giremedi. Hem çevredekilerin dikkatini çekmek hem de örnek olmak amacıyla sahildeki çöpleri toplayarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Takano, "Unutulan eşyaları oraya bıraktım" notuyla fotoğrafı yayınladı.

Ayumi, gördüğü kirlilik karşısında üzüntüsünü dile getirirken çöpleri topladıktan sonra denize girebildiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına "Bugün de başkaları adına utanıyoruz", "Keşke herkes senin gibi duyarlı olsa" ve "İnsan kahroluyor üzülmekten" diyerek sevenleri destek verdi.

AYUMİ TAKANO KİMDİR?

Ayumi Takano Japonyo'nın başkenti Tokyo'da doğduktan sonra üniversiteyi tiyatro bölümünde okudu. Üniversiteyi 1997 yılında bitirdikten hemen sonra Türkiye'ye geldi. Çeşitli filmlerde rol üstlenen Takano, 1998 yılında ‘Her şey Çok Güzel Olacak’ filminde oynadı. Emel Sayın, Nurgül Yeşilçay ve Engin Günaydın gibi isimlerle çeşitli roller paylaştı.

Japon asıllı oyuncu genellikle sosyal medya üzerinden çevresel konulara odaklanılmasını sağlanıyor.