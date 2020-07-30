Oyuncu Bergüzar Korel, tiyatro sahnesine geri dönüyor

30 Temmuz 2020 Perşembe, 15:42

Geçen sene Craft Tiyatro sahnesinde ilk kez tiyatro izleyici ile buluşan Bergüzar Korel, hamileliği nedeniyle oyuna ara vermek zorunda kalmıştı.





Doktorunun tavsiyesi nedeniyle hamileliği boyunca sahneye çıkmayan Bergüzar Korel, geçtiğimiz Mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getirdi.





Korel,Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu sahnelemeye kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.





Korel, 30 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta yeniden izleyici karşısına çıkacak.





"SİZE KAVUŞACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"

Ünlü oyuncu heyacanını "Size kavuşacağımızı söylemiştim. Söz verdiğim gibi güzel seyircim. Yeniden başladık. Kızlar ve Oğlanlar yeniden sahnede. Gülmeye, haykırarak ağlamaya ve bunu sizinle yapmaya çok ihtiyacım var" sözleriyle ifade etti.





Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği 'Kızlar ve Oğlanlar' güzelliğin, aşkın, çocuğun, evin, paranın ve başarının değerini konu alıyor. Dennis Kelly'nin kaleminden çıkan oyunun çevirmenliğini Hira Tekindor üstleniyor.



