Oyuncu Devin Özgür Çınar'dan sosyal medyada çok konuşulan cevap

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:07

Oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz yıl yaptığı “Hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde” açıklaması ile magazin gündemine oturmuştu.

Twitter’da Efsane Magazin Olayları isimli bir hesap bu açıklamayı tekrardan gündeme getirdi.

Oyuncu Devin Özgür Çınar da bu tweet’i alıntıladı ve “Benim müsait” yazdı. Ünlü oyuncunun bu tweet’i 11 bini aşkın beğeni aldı.