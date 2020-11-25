Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
Kurtlar Vadisi dizisindeki "Orhan" rolüyle akıllarda kalan, yüze yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan ve 83 yaşında hayatını kaybeden Devrim Parscan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Parscan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında cenaze namazı kılındıktan sonra defnedildi.
Cenazeye ailesinin yanı sıra Parscan'ın sanatçı dostları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Basın mensuplarına açıklama yapan kardeşi oyuncu Demir Parscan, ağabeyinin 1962-1963 yıllarında tiyatroda ilk oyununa başladığını ve Şehir Tiyatroları'nda 41 sene 9 ay görevde bulunduğunu söyledi.
Usta oyuncunun aynı zamanda birçok sinema filminde ve dizide de rol aldığını belirten Parscan, şunları kaydetti:
"Emekli olduktan sonra da yine tiyatroda oyunlarına devam etti. Birçok dizide, birçok sinema filminde oynadı, 83 yaşını bitirdikten sonra vefat etti. Son bir sene evveline kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti. O dublajda da bu işin en büyüğüydü. Yani herkesin 6 dakikada bitireceği işi 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı, bu işi çok seviyordu."
"HÂLÂ DİZİLERDEKİ BİR TAKIM LAFLARIYLA ONU ANIYORLAR"
Kardeşi olarak üzdüğü dostları varsa onlardan özür dileyerek ağabeyinin affını isteyen Parscan, "Sevenlerinin birçok mesajlarını aldık, hala dizilerdeki birtakım laflarıyla onu anıyorlar. Hep öyle kalacak, ömür boyu bu böyle gidecek" ifadesini kullandı.
Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde oynadı.
Seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce akıllarda kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
Video Haberler
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'