Oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
Oyuncu Eda Ece’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yasak Elma dizisinin başrolü oyuncu Eda Ece'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan Eda Ece'nin kendini evinde karantinaya aldığı belirtildi.
EKİM AYINDA DA TEST YAPTIRMIŞTI
Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.
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