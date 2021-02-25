Oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı

Oyuncu Eda Ece’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2021 Perşembe, 09:25
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Yasak Elma dizisinin başrolü oyuncu Eda Ece'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan Eda Ece'nin kendini evinde karantinaya aldığı belirtildi.

EKİM AYINDA DA TEST YAPTIRMIŞTI

Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.



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