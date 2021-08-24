Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Oyuncu Emine Ün'ün günlerdir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Instagram hesabından veren ün, "Acımın tarifi yok" dedi.
Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Ün ile birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kronik rahatsızlıkları bulunan anne Ün, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.
"ACIMIN TARİFİ YOK"
Oyuncunun günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesi yaşamını yitirdi. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı