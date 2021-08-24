Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Oyuncu Emine Ün'ün günlerdir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Instagram hesabından veren ün, "Acımın tarifi yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 09:40
Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Ün ile birlikte annesinin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kronik rahatsızlıkları bulunan anne Ün, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

"ACIMIN TARİFİ YOK"

Oyuncunun günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesi yaşamını yitirdi. Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.




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