Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Oyuncu Ercan Yalçıntaş, Bursa'da sahte içkiden hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne alan oyuncu Ercan Yalçıntaş (38),Bursa'da sahte içkiden hayatını kaybetti.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde amcası tarafından görülen dizi ve tiyatro oyuncusu Yalçıntaş'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine annesi eve geldi. İçeri giren anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.
Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş'ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, "Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan" gibi dizilerde rol aldı.
Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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