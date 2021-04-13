Oyuncu Fırat Tanış'tan 'tam kapanamama' tepkisi: "Kasadaki 128 milyar doları kullansınlar"

13 Nisan 2021 Salı, 21:18

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Toplantı sonrası, beklenenin aksine 'tam kapanma' kararı çıkmadı. Erdoğan, hafta sonu yasaklarının devam edeceğini, hafta içi olan sokağa çıkma kısıtlamasının ise 21.00'den 19.00'a çekildiğini duyurdu.

Oyuncu Fırat Tanış, duruma '128 milyar dolar' paylaşımıyla tepki gösterdi.

"KASADAKİ 128 MİLYAR DOLARI KULLANSINLAR, O DA MI OLMUYOR?"

Tanış, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tamam o zaman kasadaki 128 milyar doları kullansınlar. O da mı olmuyor?" ifadelerini kullandı.

tamam o zaman kasadaki 128.000.000.000 doları kullansınlar .



o da mı olmuyor ? — Fırat Tanış (@firattanis) April 13, 2021

Tanış'ın paylaşımı kısa süre içinde paylaşım ve beğeni aldı.