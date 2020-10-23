Oyuncu Hakan Bilgin'den Şevket Çoruh itirafı: 'Korkuyorum'

23 Ekim 2020 Cuma, 16:17

Hakan Bilgin

Oyuncu ve sunucu Hakan Bilgin, "Mekanın Sahibine Geldik" adını verdiği YouTube kanalını açtı. Kanalın ilk konuğu ise, ünlü sunucuyu kendi sahnesi olan Baba Sahne’de ağırlayan Şevket Çoruh oldu.

Gençlik yıllarından, son günlerin en çok konuşulan konusu olan Kavuk Devir Teslim Töreni’ne kadar pek çok konunun konuşulduğu programda, Hakan Bilgin Şevket Çoruh’tan büyük olmasına rağmen ondan çekindiğini, aramaya korktuğunu söyledi.

Şevket Çoruh

BAŞARI HİKAYELERİ KONUŞULACAK

Hakan Bilgin, her cuma saat 16.00'da farklı konukları ağırlayacağı programla ilgili şunları söyledi:

"Her hafta kendi merak ettiğim başarılı insanların mekanlarına konuk olacağım. Onlar bize değil, biz onlara gideceğiz. Merak ettiğim her şeyi de soracağım."