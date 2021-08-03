Oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi

03 Ağustos 2021 Salı, 16:57

Oyuncu Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.

TV100'de yer alan habere göre; hastanede yapılan kontrollerde 51 yaşındaki sanatçının beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

Duyar’ın rahatsızlığını öğrenen rol arkadaşları Cem Yılmaz, Bahtiyar Memili ve dostları, hemen seferber oldu. Ünlü oyuncu için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı.

"BİR ANDA KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"

Bugün hastaneye yatacağı öğrenilen ve çarşamba günü ameliyat olması beklenen Hülya Duyar, hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hülya Duyar, “Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.

51 yaşındaki oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım” ifadelerini kullandı.