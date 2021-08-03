Hazal Kaya'dan, 'Yardım çağrısı ağırıma gitti' diyen Şehrazat'a yanıt: Yanan canlar gitsin zorunuza

03 Ağustos 2021 Salı, 09:34

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Sivil toplum örgütleri ve halk, yangınlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken; Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.

Tartışmalar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılıyor.

Sanatçılar da bu yardım çağrısına katılmasının ardından "Help Turkey" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atıldı.

ŞEHRAZAT: YARDIM ÇAĞRILARI AĞIRIMA GİTTİ

Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem etti. Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat da, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Ağırıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" dedi.

HAZAL KAYA'DAN YANIT

Şehrazat'ın yaptığı paylaşıma sosyal medyada tepki gösterilirken, ünlü şarkıcıya bir yanıt da oyuncu Hazal Kaya'dan geldi.

Kaya, “Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım isterler. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza…Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için…ne tuhaf dertler var ya…” ifadelerini kullandı.