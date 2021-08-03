Hazal Kaya'dan, 'Yardım çağrısı ağırıma gitti' diyen Şehrazat'a yanıt: Yanan canlar gitsin zorunuza
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada başlatılan ve ülkedeki yangın söndürme çalışmaları yetersiz kaldığı için Türkiye adına yardım çağrısı yapan 'Help Turkey' paylaşımları için "Ağırıma gitti" ifadesini kullanan şarkıcı Şehrazat'a tepki gösterdi.
Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Sivil toplum örgütleri ve halk, yangınlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken; Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.
Tartışmalar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.
Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılıyor.
Sanatçılar da bu yardım çağrısına katılmasının ardından "Help Turkey" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atıldı.
ŞEHRAZAT: YARDIM ÇAĞRILARI AĞIRIMA GİTTİ
Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem etti. Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat da, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Ağırıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" dedi.
HAZAL KAYA'DAN YANIT
Şehrazat'ın yaptığı paylaşıma sosyal medyada tepki gösterilirken, ünlü şarkıcıya bir yanıt da oyuncu Hazal Kaya'dan geldi.
Kaya, “Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım isterler. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza…Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için…ne tuhaf dertler var ya…” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
- Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
- İtfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- Ankara'da korkutan yangın