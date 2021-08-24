Oyuncu Marilyn Eastman yaşamını yitirdi
Yaşayan Ölülerin Gecesi filminin yıldızı Marilyn Eastman yaşamını yitirdi.
Yaşayan Ölülerin Gecesi (Night of the Living Dead) filminin oyuncularından Marilyn Eastman 87 yaşında yaşamını yitirdi.
George A. Romero'nun klasikleşen filminde Helen Cooper karakterini canlandıran Eastman'ın ölüm haberi The George A. Rome Vakfı tarafından doğrulandı.
Vakıfın Twitter hesabından yapılan paylaşımında " Marilyn Eastman'ın öldüğü haberini büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Bu acılı zamanda tüm aile üyelerine huzur diliyoruz" denildi.
Marilyn Eastman kimdir?
Marilyn Eastman (doğum Beaver, Iowa 17 Aralık 1927), Amerikalı oyuncu. George A. Romero'nun 1968 yapımı filmi Yaşayan Ölülerin Gecesinde canlandırdığı Helen Cooper rolüyle tanınmaktadır. Ayrıca Houseguest (1995) ve Santa Claws (1996) filmlerinde de rol almıştır. Eastman, Yaşayan Ölülerin Gecesi filminde kocasını canlandıran oyuncu Karl Hardman ile evlenmiştir. Ayrıca üvey kızı Kyra Schon'da bu filmde çiftin kızını canlandırmıştır. Hardman 22 Eylül 2007'de 80 yaşında pankreas kanserinden ölene kadar çift 44 yıl evli kalmıştır.
Video Haberler
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı