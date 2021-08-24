Oyuncu Marilyn Eastman yaşamını yitirdi

24 Ağustos 2021 Salı, 11:01

Yaşayan Ölülerin Gecesi (Night of the Living Dead) filminin oyuncularından Marilyn Eastman 87 yaşında yaşamını yitirdi.

George A. Romero'nun klasikleşen filminde Helen Cooper karakterini canlandıran Eastman'ın ölüm haberi The George A. Rome Vakfı tarafından doğrulandı.

Vakıfın Twitter hesabından yapılan paylaşımında " Marilyn Eastman'ın öldüğü haberini büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Bu acılı zamanda tüm aile üyelerine huzur diliyoruz" denildi.

Marilyn Eastman kimdir?

Marilyn Eastman (doğum Beaver, Iowa 17 Aralık 1927), Amerikalı oyuncu. George A. Romero'nun 1968 yapımı filmi Yaşayan Ölülerin Gecesinde canlandırdığı Helen Cooper rolüyle tanınmaktadır. Ayrıca Houseguest (1995) ve Santa Claws (1996) filmlerinde de rol almıştır. Eastman, Yaşayan Ölülerin Gecesi filminde kocasını canlandıran oyuncu Karl Hardman ile evlenmiştir. Ayrıca üvey kızı Kyra Schon'da bu filmde çiftin kızını canlandırmıştır. Hardman 22 Eylül 2007'de 80 yaşında pankreas kanserinden ölene kadar çift 44 yıl evli kalmıştır.

