Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Genç oyuncu Melisa Şenolsun, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Sezon finalinde diziye veda eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kadroya giren Şenolsun, müjdeli haberi de sosyal medya hesabından verdi.
Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun
paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil
oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın sezon finalinde
projeye veda etmesinin ardından diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.
HABERİ INSTAGRAM'DAN VERDİLER
Dizinin yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan
paylaşımda Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıklandı. Yapım şirketinin
kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu,
takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu.
"HOŞ GELDİN MELİSA ŞENOLSUN"
Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımında
"Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar
Apartmanı'na dahil oldu. Hoş geldin Melisa Şenolsun" denildi.
MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.
İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.
Melisa Şenolsun son olarak Netflix'te yayımlanan ve Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerin paylaştığı Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
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