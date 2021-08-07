Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın, 10 gündür devam eden yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de rahatsızlığa neden olunduğu ve yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almayacağı öne sürüldü.
TRT'nin OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın akıbeti merak konusu oldu.
Orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından iktidara eleştiriler yönelten ve 'Help Turkey' kampanyasına da katılan Ezgi Mola'nın, TRT yönetiminde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu.
Medyatava'nın haberine göre; Ezgi Mola, büyük olasılıkla önümüzdeki sezon Masumlar Apartmanı kadrosunda yer almayacak. Konuyla ilgili olarak yapım şirketi OGM Pictures'a da henüz ulaşmış bir talep bulunmuyor.
Sosyal medyada başlatılan, birçok ünlü ismin destek verdiği 'Help Turkey' kampanyasıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.
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