26 Ocak 2021 Salı, 15:35

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80) ve avukatı katıldı.

Sanık Nilüfer Aydan savunmasında, dava konusu paylaşımların hakaret olduğuna dair iddiayı kabul etmediğini belirterek "Paylaşımlarda hakaret anlamında kötü bir söylem yoktur. Sadece bir vatandaş olarak eleştiri hakkımı kullandım. Nasıl oy veriyorsam eleştiri hakkım olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca bazen evimin arka bahçesinde gençlerle tiyatro, sinema ve şiir üzerine sohbetlerimiz oluyor. Bazen gözlüğüm yanımda olmadığı için telefonumdan bu gençlerin sosyal medya paylaşımı yaptığı da oluyor. Dolayısıyla dava konusu paylaşımların hangisini ben yaptım, hangisini ben yapmadım bilemiyorum ancak hakaret etmek için yapmadım. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkilimin yaşı ve sosyal konumu dikkate alındığında böyle bir hakaret içerir beyanda bulunması düşünülemez. Kendisi devletinin yanındır, beraatini talep ediyoruz" dedi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Aydan’ın sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldığını söyledi. Dava konusu üç paylaşımın suçun unsurları oluşturmadığını ve eleştiri mahiyetinde olduğunu değerlendiren savcı, sanığın bir paylaşımının hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcı mütalaasında sanık Nilüfer Aydan’ın "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"CUMHURBAŞKANI’NIN DAVA EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Aydan'ın avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek savunma yapmak için süre istedi. Söz verilen Nilüfer Aydan ise "Dünya’da bu kadar olay ve pandemi varken Cumhurbaşkanı'nın dava edeceğini düşünmüyorum, tahminimce haberi dahi yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, avukatın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nilüfer Aydan'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu işlediği iddia ediliyor. İddianamede, Aydan'ın ifadesinde bazen parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığı, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.