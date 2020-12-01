Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davaya başlandı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan'ın (Aydan Canbula) yargılanmasına başlandı.
İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80) katıldı. Tayin edilecek avukat huzurunda savunma yapmak istediğini belirten Aydan, şu an tansiyonunun da yüksek olduğunu belirterek savunma yapmayacağını beyan etti. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da sundukları dilekçe ile katılma talebinde bulundular. Bugünkü duruşmaya katılmayan avukatlar, mazeret dilekçesi de sundular. Müştekinin katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nilüfer Aydın'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği savunuluyor. İddianamede, şüphelinin ifadesinde bazen parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığı, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5.5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.
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