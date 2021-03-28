Oyuncu Renan Bilek Silahtar Ramo dizisine konuk oyuncu oldu
Show TV ekranlarında yayımlan Ramo'ya ünlü oyuncu Renan Bilek Silahtar da dahil oldu. Silahtar, dizinin gelecek iki bölümüne konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak.
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.
TV100'de yer alan habere göre, dizinin 38. ve 39. bölümleri için anlaşma imzalayan usta oyuncu Renan Bilek Silahtar, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.
RENAN BİLEK KİMDİR?
İstanbul'da 6 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Renan Bilek,Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer alan Bilek, grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.Ferhan Şensoy'un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro grubunda yer alan Renan Bilek, 1990 yılında Yeşil Bir Dünya filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Usta oyuncu ardından Geniş Aile Yapıştır, Hükümet Kadın ve Devrimden Sonra, Yeşil Deniz, Doksanlar, Yeni Gelin, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı.
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