Oyuncu Şevket Çoruh'tan Berat Albayrak'a 'dolar' göndermesi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam katıldığı programda doların artış göstermesiyle ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Albayrak, ‘Dolar yükselince endişelenmeli miyiz?’ sorusunu “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?” diyerek yanıtladı.

Sosyal medyada gündeme gelen Albayrak’ın bu açıklamalarına oyuncu Şevket Çoruh da sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

Çoruh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Albayrak'ı şu sözlerle eleştirdi:

Hastalık artıyor endişelenmeli miyiz ? Hastalığınız varmı?- Hayır Hastalıkla bi işin var mı? - Hayır Eeeeeee ne endişeleniyorsun ahahahaaahaaaahaaa

Hastalık artıyor endişelenmeli miyiz ?

Hastalığınız varmı?- Hayır Hastalıkla bi işin var mı? - Hayır Eeeeeee ne endişeleniyorsun ahahahaaahaaaahaaa — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) August 13, 2020











