Oyuncu Şevket Çoruh'tan Berat Albayrak'a 'dolar' göndermesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün katıldığı programda dolar ile igili verdiği cevaplar sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu Şevket Çoruh da Albayrak'a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:45
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam katıldığı programda doların artış göstermesiyle ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Albayrak, ‘Dolar yükselince endişelenmeli miyiz?’ sorusunu “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?” diyerek yanıtladı.

Sosyal medyada gündeme gelen  Albayrak’ın bu açıklamalarına oyuncu Şevket Çoruh da sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

Çoruh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Albayrak'ı şu sözlerle eleştirdi:

Hastalık artıyor endişelenmeli miyiz ? Hastalığınız varmı?- Hayır Hastalıkla bi işin var mı? - Hayır Eeeeeee ne endişeleniyorsun ahahahaaahaaaahaaa





Video Haberler