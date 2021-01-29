Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jeanette Maus hayatını kaybetti

29 Ocak 2021 Cuma, 11:21

Görsel: Twitter (@dev1_official)

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jeanette Maus, kolon kanserine karşı verdiği 8 aylık mücadelesini kaybetti.

Sanatçı, "Charm City Kings", "My Effortless Brilliance" filmleriyle ve "Resident Evil 8: Village"daki karakterleri seslendirmesiyle tanınıyordu.

39 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirdiği haberini nişanlısı Dusty Warren şu sözlerle duyurdu:

"Paramparçayım, Jeanette Maus’un dün gece geç saatlerde kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini size bildiriyorum. Çok üzgünüm. Onunla gurur duyuyorum. Muazzam zarafeti ve tüm iyimserliği ile çok sıkı savaştı. Bana ve bir çoğumuza ilham verdi” sözleriyle verdi."

Crohn Hastalığı teşhisi de konan Jeanette, son olarak "Charm City Kings" filminde rol almıştı.



