Arka Sokaklar'ın oyuncusu koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterini canlandıran Yüsra Geyik, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

DHA
23 Mart 2021 Salı, 16:04
Arka Sokaklar'ın oyuncusu koronavirüse yakalandı
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Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterine hayat veren Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.

30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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