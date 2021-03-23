Arka Sokaklar'ın oyuncusu koronavirüse yakalandı
Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterini canlandıran Yüsra Geyik, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterine hayat veren Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.
30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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