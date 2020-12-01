Oyuncular açıkladı: Devlet tiyatroları koronavirüs vakalarına rağmen çalıştırılıyor

01 Aralık 2020 Salı, 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği ile Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası ortak yazılı açıklama yaparak, devlet tiyatrolarında gerekli çalışma koşullarının sağlanmadığına işaret etti.

Açıklamada çalışma koşulları şöyle anlatıldı:

PROVALARDA MASKE MESAFE KOŞULU SAĞLANAMIYOR

“Tiyatro sanatının doğası gereği provalarda ve temsillerde asıl koruma tedbiri olan maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulamamaktadır. Devlet Tiyatrolarının çalışanlarına uyguladığı Covid-19 tedbirlerine rağmen gitgide artan pozitif vaka sayısı endişe verici rakamlara ulaşmıştır. Ayrıca hastalığın kuluçka döneminde 5 ila 8 gün semptom göstermeden geçen sürede bulaşmanın devam etmesi, bu süre içinde maskesiz ve mesafesiz devam edilen provalar, oynanan temsiller çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmaktadır.”

KALABALIK KADROLU OYUNLAR

İller bazında nelerin yaşandığı da aktarılan açıklamada, İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndaki atölyelerin koronavirüs vakaları nedeniyle kapandığı hatırlatılarak, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bildirilen Covid-19 tedbirleri arasında ‘Pandemi süresinde seyircilere az kadrolu oyunlar sahnelenecektir’ açıklamasına rağmen kalabalık kadrolu oyunlar oynanmakta ve yine kalabalık kadrolu oyunlar provalarına devam etmektedir” denildi.

TEK KİŞİLİK OYUNDA BİLE BULAŞTI

Açıklamada İzmir Devlet Tiyatrosu’ndaki tek kişilik oyunda bile prömiyerden sonra oyuncuların koronavirüse yakalandığı kaydedilerek, şunlar bildirildi:

“Temaslı olan oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı, dekor ve kostüm tasarımcısı, tüm teknik ekibi test yaptırmış ve pozitif çıktıklarını bildirmişlerdir. Bu durum tüm çalışanların yaşam hakkının riske atılmasıdır. Ve asla kabul edilemez. Bu yaşanan olay hastalık sürecindeki inisiyatifin tek başına kişilere bırakılamayacağının göstergesidir. Yapılan ihmalkarlık oyunda çalışan tüm ekibin sağlığını tehdit eden bir duruma dönüşmüştür.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunulan açıklamada, “Ülkemizdeki diğer ödenekli Tiyatroların çalışmalarını süresiz durdurmasına rağmen Devlet Tiyatroları’nın bu koşullarda çalışmaya devam ediyor olması tüm çalışanlarının ve seyircilerimizin yaşamını tehlikeye atmaktadır. Gerekli mercileri bir an önce harekete geçip Devlet Tiyatrolarındaki provaları ve temsilleri durdurmaya davet ediyoruz” denildi.