Oyunculuk ve ses birleşti sonuç: İzninle

23 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Tiyatro ile başlayan ve 50 yıldır başarılarla süren bu hikâyesini yine bir tiyatro oyunu ile kutlamak istemişti. Ama pandemi hep bu sayfada yazdığımız gibi en çok sanatı ve sanatçıyı olumsuz etkiledi. Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy’dan bahsediyorum. Sanatçı, Ossi Müzik etiketiyle yayımlanan “İzninle” isimli single’ını kliplendirdi.

Yücesoy, “Sanatımın 50. yılı için bir tiyatro oyunu düşünüyordum. Büyük ve hummalı hazırlıklar içinde sırf oynayacağım bu oyun için sevgili Sadettin Dayıoğlu’ndan ‘İzninle’ şarkısını aldık. Tansel Doğanay düzenlemesini yaptı ve şarkıyı kaydettik. Daha sonra koşullar bu projeyi erteleme kararı aldırdı bize. Şarkının, dinleyicisi ile buluşması bu güne kısmetmiş, belki de çok daha iyi oldu. Şarkı daha geniş bir kitleye ulaştı. Ve itiraf edeyim ki aldığım tepkiler bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullanıyor. Aradan bir sene geçtiğini ve bu şarkının gündeme gelmesini planladıklarını söyleyen Yücesoy, “Tiyatro için düşünülen şarkıya ritim konusunda Can Hatipoğlu bazı dokunmalar yaptı. ‘İzninle’ daha ritmik, daha canlı bir noktaya vardı. Fairmont Quasar İstanbul oteli eksik olmasınlar bütün salonlarını bize açtı. Sevgili Burak Yener fotoğrafları çekti. O sırada Hakan Eren’de de bir fikir gelişti. Ben de çok olumlu buldum. Şarkıyı hiç söylemeyecektim. Oynayacaktım sadece. Bütün kelimeleri ve duyguları oynayacaktım. Öyle spontane bir şekilde videolar çekildi. Bu çalışma bana da çok ilginç gelmişti. Öyle keyifli çalıştım ki anlatamam. Sonra iş Gökhan Özdemir’e devredildi. O görüntülerden klip yapılacaktı” diyor.

Tüm çalışmalardan sonra ekip, Yücesoy’a artık gerisine karışma demiş, sonrası ise sürpriz.

Yücesoy, “Ben de sizlerle seyrettim videoyu. O kadar sevdim ki. Hele ki o balerin Mimar Sinan Üniversitesi çağdaş dans öğrencisi Ezgi Yaren Karademir, klibe dansıyla öyle bir katkı sağlamış ki kendisine buradan teşekkür ediyorum. Aslında bu işte emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Hakan Eren’e ise ayrı bir teşekkürüm var. Bana inancı için, şarkı söylemelisin dediği için ve 37 yıllık suskunluğun devam etmesine ‘izin vermediği’ için” diyor. Yücesoy’u tiyatro sahnesinde seyretmek için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda, bol tiyatrolu günler bizim olsun...