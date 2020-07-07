Oyundan alındı, kulübeyi yumrukladı

Fenerbahçeli Deniz Türüç, yerini Rodrigues'e bırakınca öfkelendi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 20:03
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ilginç görüntülere sahne oldu.

Maçın başlarında karşılaşma oynanırken sulama fıskiyelerinin çalışması maçın durmasına neden oldu.

2. yarıda sakatlanan arkadaşının yerine oyuna girmek isteyen Polomat, "Sahada 12 oyuncu var" iddialarına yol açtı.

Maça damgasını vuran hareket ise 70. dakikada yerini Rodrigues'e bırakan Deniz Türüç'ün, kulübeyi yumruklamasıydı. Oyundan çıkarken söylenen ünlü oyuncu teknik direktör Tahir Karapınar'a birşeyler söyledikten sonra kulübeye oturdu ve yanındaki boş koltukları yumrukladı.


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