Oyundan alındı, kulübeyi yumrukladı
Fenerbahçeli Deniz Türüç, yerini Rodrigues'e bırakınca öfkelendi.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ilginç görüntülere sahne oldu.
Maçın başlarında karşılaşma oynanırken sulama fıskiyelerinin çalışması maçın durmasına neden oldu.
2. yarıda sakatlanan arkadaşının yerine oyuna girmek isteyen Polomat, "Sahada 12 oyuncu var" iddialarına yol açtı.
Maça damgasını vuran hareket ise 70. dakikada yerini Rodrigues'e bırakan Deniz Türüç'ün, kulübeyi yumruklamasıydı. Oyundan çıkarken söylenen ünlü oyuncu teknik direktör Tahir Karapınar'a birşeyler söyledikten sonra kulübeye oturdu ve yanındaki boş koltukları yumrukladı.
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