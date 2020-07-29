Oyundan alındı olay çıkardı
Alanyaspor kaptanı Efecan oyundan alınınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi.
Trabzonspor karşısında erken yenik duruma düşen Alanyaspor'da sinirler gerildi.
İkinci yarıda oyundan alınan kaptan Efecan, kenara "Kötü mü oynadım" diye tepki gösterdi. Kaptanlık bandını atan Efecan, daha sonra kenardaki sandalyeleri tekmeledi.
Video Haberler
- Hatay Barosu Başkanı gözaltına alındı
- Eski patronunu evinin önünde silahla öldürdü
- ABD Büyükelçisi Satterfield’den Ayasofya'ya ziyaret
- Yol çöktü, otomobil çukura düştü
- Kan donduran görüntüler! Saldırganı bulana ödül
- Bor yüklü TIR'ın devrilme anı kamerada
- Üsküdar'da bulunmuştu, adı belli oldu
- Çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi tutuklandı
- 4 boynuzlu koç görenleri şaşkına çeviriyor
- Trafiğe böyle çıktılar! Ceza yağdı