Oyundan alındı olay çıkardı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 22:49

Trabzonspor karşısında erken yenik duruma düşen Alanyaspor'da sinirler gerildi.

İkinci yarıda oyundan alınan kaptan Efecan, kenara "Kötü mü oynadım" diye tepki gösterdi. Kaptanlık bandını atan Efecan, daha sonra kenardaki sandalyeleri tekmeledi.