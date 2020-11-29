Oyunları 151 ülkede 35 milyondan fazla indirildi: 'Türkiye bu sektöre yatırım yapmalı'

29 Kasım 2020 Pazar, 12:45

Son dönemde hızla yükselişe geçen mobil oyun geliştiriciliği sektöründe artık bağımsız girişimci olarak da ilerlenebiliyor. Büyük firmalara ihtiyaç duymadan geliştirilen oyunları dünya çapında tanıtmak da mümkün.

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Hakan İnce, bu durumun örneklerinden biri. Geliştirdiği oyunlar, 151 ülkede 35 milyondan fazla indirme aldı.

Peki İnce, bu başarıyı nasıl sağladı?

Çocukluğundan bu yana bilgisayar ve internet ile arasının çok iyi olduğunu anlatan İnce, üniversite yıllarında kod yazmayı ve tasarım yapmayı öğrenmeye başladığını ve bir sosyal ağ sitesi kurup öğrencileri bir araya getirmeye amaçladığını ancak başarısız olduğunu anlattı.

Hakan İnce

Ardından internetteki kaynaklardan faydalanarak mobil uygulama geliştirmeyi kendi başına öğrendiğini belirten İnce, ilk olarak küçük çaplı uygulamalar tasarladığını ve onları Google Play üzerinden yayınladığını söyledi:

“Mobil oyun sektöründe büyük şirketler hariç çok fazla oyun üretilmediğini gözlemlemiştim. Ardından oyun yapım aşamalarını araştırmaya başladım. İnternetten videolar izleyerek bu işin temelini öğrendim ve kendimi geliştirdim. Oyun yapmak bana uygulama yapmaktan daha eğlenceli ve zevkli geldiği için mobil oyun geliştiriciliğine başladım. Bu aşamada bana en çok Youtube’daki videolar ve forum sitelerindeki içerikler yardımcı oldu.

Geliştirdiğim oyunlar için herhangi bir eğitim veya kurs almadım. İleri derece yazılımda tıkandığım için uygulama yapımına beraber başladığım ve bir forum sitesinde tanıştığım yakın arkadaşım Aykut Uludağ'dan yardım aldım."

"İLK FİKİR HASTANE KORİDORUNDA AKLIMA GELDİ"

Geliştirdiği oyunların daha çok mobil korku oyunları üzerine olduğunu anlatan İnce:

"Acemilik dönemimde hem kendimi geliştirmek hem de test etmek için Korku Ormanı adlı mobil oyununu yayınladım. Oyun organik olarak çok iyi indirmeler aldı. Hastaneye gitmem gerektiği bir gün, koridorda otururken aklıma hastane ile ilgili bir korku oyunu yaratmak geldi ve 29 Haziran 2014 tarihinde Korku Hastanesi oyunu ortaya çıktı. Breaking Bad dizisini çok seviyorum bu yüzden oyundaki ana karakterin ismini Walter koydum. Kendimi yaptığım işe o kadar veriyordum ki; oyunu test ederken kendi yarattığım anlık çıkan hayaletleri ve korkutucu sesleri unutup korktuğum oluyordu.

O zamanlar herhangi bir reklam bütçem veya destek kaynağım yoktu. Daha önce mobil uygulamalarımdan kazandığım 250 TL ile Korku Hastanesi oyununun Facebook'tan tanıtımını yaptım. Tanıtım sonrasında oyunumun çok sevildiğini gördüm. Yeni çıkan en iyi oyunlar listesine girmeyi başardı. Bu durum isteğimi ve hevesimi de artırdı. Ben de Korku Hastanesi oyununu seri yapmaya karar verdim ve Korku Hastanesi 2'yi geliştirmeye başladım. Korku Hastanesi 2'yi 2016 yılında yayınladığımda yine en iyiler listesine girmiş ve uzun süre kalmıştı."

Korku Hastanesi 2

"OYUNLARIM 35 MİLYONDAN FAZLA İNDİRMEYE SAHİP"

Oyunlarının Türkçe destekli olduğunun altını çizen İnce, şunları kaydetti:

"Oyunlar dünya çapında 35 milyondan fazla indirmeye sahip. Bazı günler 50 bin indirmeyi geçtiği oluyor. En son Kasım 2019’da yayınladığım Korku Hastanesi 3'ün durumu da gayet iyi gidiyor.

İçerikleri sürekli güncel tutarak, aldığım geri bildirimler ile geliştiriyorum. Youtube'da oyun videoları çeken Youtuber’ların oyunlarımı keşfedip onlar için özel içerikler yayınladıklarını fark ettim. Ama sanırım böyle bir kitleye ulaşmamın en temel nedeni oyunlarım gerçekten büyük beğeni toplamış ve sevilmişti. Bazı oyunlarım hâlâ mobil uygulama mağazalarının en iyiler listelerinde durmaya devam ediyor."

Oyunlarının küresel olarak 5 ayrı mağazadan (Google Play, App Store, Windows Store, Amazon Store, Huawei Store) satılmaya ve 151 ülkeden indirme almaya devam ettiğini kaydeden İnce, en çok indirme yapılan ülkeler arasında ise Hindistan, Rusya, Amerika ve Türkiye’nin yer aldığını söyledi.

Google Play'in şu an sadece Amerika ve birkaç ülkede uygulamaya soktuğu Play Pass programından bahseden İnce, Google’ın kendisi ile iletişime geçerek Korku Hastanesi 2’nin programa dâhil edilmesini talep ettiğini anlattı:

"Bu programda oyunları aylık paketler şeklinde satıyorlar. Sanırım Türkiye'den sadece benim oyunum bu programa dâhil edildi. Programda şu an 2 tane korku oyunu var bir tanesi Korku Hastanesi 2. İlerleyen zamanlarda program tüm ülkelere açılabilir."



“GERİ DÖNÜŞLER OYUNCULARINDAN GÖZÜNDEN BAKMAMI SAĞLIYOR”

Kullanıcılardan sık sık geri dönüşler aldığını kaydeden İnce:

"Genellikle korku hastanesi seri şekilde olduğu için sürekli yeni bir oyun yayınlamamı ve hikâyenin devam etmesini istiyorlar. Tabii çok iyi yorumların yanı sıra kötü yorumlarda yapılıyor. Ama ben özellikle olumsuz yorumları okuyorum ki oyunlardaki hataları, eksileri bulup düzeltip daha iyi bir hale getirebileyim. Mümkün olduğunca yapılan yorumlara geri dönüş sağlıyorum ve dikkate alıyorum. Çünkü bu geri dönüşler bana oyuncuların gözünden bakmamı sağlıyor."

“TÜRKİYE MOBİL OYUN SEKTERÖRÜNE DESTEĞİNİ ARTIRMALI”

Mobil oyun geliştiriciliğinin dünyada büyük bir ilgi gördüğünü vurgulayan İnce, "Dış pazardaki büyük firmaların Türk mobil oyun şirketlerini satın aldıklarında gördük. Örneğin Zynga gibi büyük bir şirket Peak Games'i 1.8 milyar Dolar’a, Gram Games'i 250 milyon Dolar’a satın aldı. Türkiye'nin mobil oyun sektörünü çok iyi değerlendirmesi, yatırımlarını ve desteğini artırması gerekiyor" dedi.

"YARDIM ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Mobil oyun geliştirmek isteyenlere öneride bulunan İnce, şunları kaydetti:

"Bu sektöre girmek isteyenler öncelikle bu işin temelini anlamalı. Oyun geliştirmek yerine oyun geliştirmenin nasıl bir şey olduğunu bilmelisiniz. Oyunların hangi platformlarda yayınlanabilir olduğunu, hangi oyun motorunun hangi platformda daha etkili olduğunu araştırmalısınız. Çok zorlandıkları yerlerde başkalarından yardım almaktan çekinmeyin.

Korku Hastanesi 3 oyununun senaryosunda takılıp kaldığımı ve ilerletemediğimi hatırlıyorum. O zaman bana yakın arkadaşım Özge Aydoğdu’nun yardımı ile oyunun senaryosu ortaya çıktı ve oyunu tamamlayabildim."