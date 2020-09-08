Ozan Güven'in şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma sağlanamadı

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven'in şikayetçi olduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında uzlaşma sağlanamadı.

DHA
08 Eylül 2020 Salı, 15:13
Ozan Güven'in şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma sağlanamadı
Abone Ol google-news

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı.

Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti.

Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Tarafların uzlaşma sağlayamadığı soruşturmaya ilişkin cumhuriyet savcısının Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.
 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler