Ozan Güven'in şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma sağlanamadı

08 Eylül 2020 Salı, 15:13

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı.

Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti.

Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Tarafların uzlaşma sağlayamadığı soruşturmaya ilişkin cumhuriyet savcısının Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.

