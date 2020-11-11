Ozan Kabak Milan'ın gündeminde
İtalyan medyasından çıkan haberlere göre milli futbolcu Ozan Kabak İtalya devi Milan'ın gündeminde.
Ozan Kabak, Schalke 04'teki performansıyla dikkat çekerken; ara transferde en çok konuşulacak isimlerden biri olarak görülüyor. Liverpool'un yanısıra Milan'ın da Ozan'ı istediği sık sık kamuoyunda yer aldı.
İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesi, bugün Ozan Kabak'ı yeniden sayfalarına taşıdı. Habere göre, Milan ara transfer döneminde kadrosuna bir oyuncuyu katacak. Merkez defans için de öncelikli 3 aday belirledi. Ozan Kabak, Dominik Szoboszlai ve Marcus Thuram'la birlikte Milan'ın kadrosuna katmak isteyeceği isimler arasında yer aldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın transfer döneminde Schalke 04'e Ozan için 20 milyon Euro teklif ettiği ancak Alman ekibinin bu reddettiği bildirilmişti.Ozan Kabak, Schalke 04'teki performansıyla dikkat çekerken; ara transferde en çok konuşulacak isimlerden biri olarak görülüyor. Liverpool'un yanısıra Milan'ın da Ozan'ı istediği sık sık kamuoyunda yer aldı.
İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesi, bugün Ozan Kabak'ı yeniden sayfalarına taşıdı. Habere göre, Milan ara transfer döneminde kadrosuna bir oyuncuyu katacak. Merkez defans için de öncelikli 3 aday belirledi. Ozan Kabak, Dominik Szoboszlai ve Marcus Thuram'la birlikte Milan'ın kadrosuna katmak isteyeceği isimler arasında yer aldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın transfer döneminde Schalke 04'e Ozan için 20 milyon Euro teklif ettiği ancak Alman ekibinin bu reddettiği bildirilmişti.
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