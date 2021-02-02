Ozan Kabak, ne zaman Liverpool forması giyecek?
Premier Lig’de yarın Brighton’ı ağırlayacak Liverpool’da Jurgen Klopp, yeni transferler Ozan Kabak ve Ben Davies’in ilk 11’de başlamalarının zor olduğunu ve birkaç güne daha ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Premier Lig’de yarın Brighton’ı ağırlayacak Liverpool’da Jurgen Klopp, yeni transferler Ozan Kabak ve Ben Davies’in ilk 11’de başlamalarının zor olduğunu ve birkaç güne daha ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Premier Lig’in 22. haftasında Anfield’da Brighton ile karşılaşacak Liverpool’da Jurgen Klopp yarınki maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Klopp, yeni transferlerin durumu ve Brighton maçında oynayıp oynamayacaklarına ilişkin soruya, ‘’ Birlikte yarın ilk 11’de oynamaları çok iyi olmayabilir, onlara birkaç gün daha vermeliyiz. ‘’ yanıtını verdi.
GENÇ AMA TECRÜBEYE SAHİP
Ozan Kabak ile ilgili görüşleri sorulan Klopp, yaşına rağmen profesyonel olarak dört yıldır oynadığını ve yeterli tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Klopp milli oyuncu ile ilgili, ‘’ Ozan, genç ama sahip olduğu tecrübe onu özel kılıyor. David Wagner onun hocası olduğu için burada değil. Ozan hakkında ne zaman konuşsa hep olumluydu ancak son günlerde konuşmadık. Ozan hakkında herkes birçok şeyi biliyor. Schalke şu anda kötü bir durumda ancak bunun Ozan ile ilgisi yok. Birçok şeyi kanıtladı. Bize yardım edebilir ve biz de ona. Stuttgart küme düştüğünde bile gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Schalke bu yüzden onu transfer etti. ‘’ ifadelerini kullandı.
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