Ozan Tufan, ilk maçına milli aradan sonra çıkacak

24 Ağustos 2021 Salı, 11:34

Premier Lig takımlarından Watford’a transfer olan Ozan Tufan’ın yeni takımıyla çıkacağı ilk maçın tarihi belli oldu.

İngiltere Lig Kupası’nda bugün sahasında bir diğer Premier Lig takımı Crystal Palace’ı ağırlayacak Watford’da Xisco Munoz, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Ozan Tufan’ın bugün oynanacak maçta ve hafta sonu Tottenham karşısında sahada olamayacağını söyledi.

Munoz, gelecek hafta başlayacak milli aranın ardından Ozan Tufan’ın kadroya dahil olacağını ifade etti.

WOLVERHAMPTON MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Milli aranın ardından Watford, Premier Lig’deki ilk maçını 11 Eylül’de sahasında Wolverhampton’a karşı oynayacak.

Ozan Tufan’ın bu maçta kadroda olması beklenirken ligin yeni ekibi Watford, Premier Lig’deki ilk maçında Aston Villa’yı 3-2 mağlup etmiş, cumartesi günü ise Brighton’a 2-0 mağlup olmuştu.