Watford, Ozan Tufan transferini duyurdu
Premier Lig takımlarından Watford, Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Ozan Tufan’ın satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Transferin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
2015 yılında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 174 maçta 21 gol ve 24 asist üretti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 37 maçta forma giyen Ozan Tufan, 6 gol ve 10 asistle oynamıştı.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’in ilk haftasında oynadığı Adana Demirspor maçına yedek başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 76. dakikada Miha Zajc’ın yerine oyuna dahil olmuştu.
FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Sarı-lacivertli takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıkalmada şu ifadeler yer aldı, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.
Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan."
WATFORD GEÇEN SEZON YÜKSELDİ
Ligin yeni takımlarından Watford, geçtiğimiz sezon Championship'te ikinci olarak Premier Lig'e yükseldi. Watford transfer döneminde daha önce Galatasaray forması giyen Oghenekaro Etebo ve iki sezon Trabzonspor'da oynayan Juraj Kucka'yı kadrosuna katmıştı.
Watford’un paylaşımı:
???? Here we go... pic.twitter.com/0tTCjvgzKw— Watford Football Club (@WatfordFC) August 19, 2021
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