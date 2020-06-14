Ozan'ın sorunu yine kiloları

14 Haziran 2020 Pazar, 13:15

Salgın arasından kırmızı kartla dönen Fenerbahçeli Ozan Tufan yine kilolarıyla gündemde! Devre arasında sözleşme uzatan milli futbolcudaki düşüşün devam ettiği gözleniyor. Sezon başındaki fit görüntüsüyle ve performansıyla takımın en iyi isimlerinden alan Ozan'ın vücut yağ oranının yüzde 15’e kadar çıktığı ve 7 kilo fazlasının olduğu belirtildi.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı, 6 da asist yaptı.