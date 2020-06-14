Ozan'ın sorunu yine kiloları
Sezon başındaki fit görüntüsüyle ve performansıyla takımın en iyi isimlerinden alan Ozan'ın vücut yağ oranının yüzde 15’e kadar çıktığı ve 7 kilo fazlasının olduğu belirtildi.
Salgın arasından kırmızı kartla dönen Fenerbahçeli Ozan Tufan yine kilolarıyla gündemde! Devre arasında sözleşme uzatan milli futbolcudaki düşüşün devam ettiği gözleniyor. Sezon başındaki fit görüntüsüyle ve performansıyla takımın en iyi isimlerinden alan Ozan'ın vücut yağ oranının yüzde 15’e kadar çıktığı ve 7 kilo fazlasının olduğu belirtildi.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı, 6 da asist yaptı.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada