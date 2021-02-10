Özdağ ve Koncuk açıkladı: İnce’nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?

10 Şubat 2021 Çarşamba, 14:24

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un önümüzdeki günlerde Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği öne sürülmüştü.

Odatv’den Caner Taşpınar'a konuşan Özdağ “Yok böyle bir şey… Yüzde sıfır nokta bir ihtimal bile yok” derken, Koncuk ise “Partiye geçmem söz konusu değil, yeni bir yol mümkün” ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçiliğine uygun bir siyasi yapılanma içinde olmak zorunda olduklarını belirten Koncuk, şunları kaydetti:

“Yoksa geçmişimize saygısızlık olur. Türk milliyetçiliği davasına ters düşecek bir adım atmam söz konusu değil. Muharrem İnce ters anlamında demiyorum, fakat kuruluşu Türk milliyetçiliği olan bir parti içinde yer alabiliriz.”

‘YENİ PARTİ ÇALIŞMAMIZ VAR’

Hakkında çıkan haberleri de kınadığının altını çizen Koncuk yeni parti çalışması içinde olduğunu kaydederek, “Yeni parti kurma çalışmamız var. İnşallah sonuçlanırsa bunu kamuoyuna açıklarız. Şu an çok ciddi çalışmamız var, ancak net değil” dedi.

Koncuk, Muharrem İnce ile görüşmesi ya da görüşme teklifi olup olmadığı sorusuna ilişkin ise şunları söyledi:

“Muharrem İnce ile görüşme olmadı, ama birkaç milletvekili arkadaşım bizi ziyaret etti. Bütün partiler ziyaret edebilir. Teklifler de oldu ama bizim siyasi partilerden herhangi talebimiz olmadı. Muharrem İnce’ye de siyasi hayatlarında başarılar diliyorum.”