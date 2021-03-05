Özdağ’ın istifası: "Zamanlaması manidar"

05 Mart 2021 Cuma, 02:00

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın istifası, partide, “Zamanlama manidar” sözleriyle değerlendiriliyor. İYİ Parti kanadı, “Özdağ’ın İYİ Parti ve Genel Başkan’a yönelik sözlerinin başta İYİ Parti olmak üzere Millet İttifakı’nı bölmeye yönelik bir hamle olarak” değerlendirirken, “Özdağ’ın parti kurması halinde tabandan kopmaların olmayacağı” ifade ediliyor. İstifa şeklinin “Cumhur İttifakı’nı güçlendirme amaçlı olduğu” söylenirken Özdağ’ın yeni parti kurmayı amaçladığı belirtiliyor.

Özdağ’ın “yeni bir parti kurma çabası içinde olduğuna” dikkat çeken parti yetkilileri, “bu hamlenin tam da Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’nı bölmeye yönelik hamlesinden sonra geldiğine” dikkat çekiliyor. Partide, Özdağ’ın istifası şöyle değerlendiriliyor:

- Gerçek dışı iddia: Daha önce pek çok kez iktidar kanadından “İYİ Parti’nin CHP ile kurduğu Millet İttifakı’nın HDP ile gizli ortak olduğu” ileri sürüldü. Her seferinde kamuoyuna gerek CHP kanadından gerekse İYİ Parti kanadından “HDP ile bir ittifak halinde olunmadığı” ifade edilmesine karşın, hâlâ iktidar kanadı bu söylemlerini sürdürüyor. Şimdi de Millet İttifakı’nı, “HDP’li milletvekillerinin fezlekeleri üzerinden test etmeye kalkıyorlar.” Akşener’in, “Fezlekeleri inceleyeceğiz” sözleri de “bir destek değil, Cumhur İttifakı’nın gerçek niyetini anlamak içindir.” O yüzden Özdağ’ın siyasette tam da bu konular gündemdeyken partiye kılıç çekmesi, “aşikar bir biçimde Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirir.” Bu nedenle Özdağ, alenen Millet İttifakı’nı hedef almıştır. İstfanın zamanlaması manidar.. Özdağ’ın böyle bir hamle yapmasının bir diğer nedeni de İYİ Parti’nin oylarının artıyor olmasından kaynaklı.

-Taban tepkili: Özdağ’ın açıklamalarından taban rahatsız Özdağ, “bu açıklamalarla tabandaki güvenini de kaybetti.” Milliyetçi tabanda kendisine yönelik “güven kaybı mevcut.”

'PARTİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk ise “parti kurma çalışmalarının sürdüğünü, öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içinde bulunduklarını” ifade ederek “Bunun içerisinde Ümit Özdağ da var başka arkadaşlarımız da var. Onları ancak resmileştiğinde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olabilir. Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil” dedi. Koncuk, kurucular kurulunda kamuoyunun bildiği insanların olacağını söyledi.

