Özdil, Erdoğan'ın seçim öncesi hallerini hatırlattı: Kesinlikle erken seçim olacak

12 Eylül 2021 Pazar, 10:49

Yılmaz Özdil, köşesinde bugün kaleme aldığı yazıda çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Erdoğan'ın; 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2001, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 seçimleri ile referandumları öncesinde kameralar karşısında duygulandığı ve gözyaşı döktüğü anları hatırlatan Özdil, son olarak bir şiir etkinliğine dikkat çekti.

"Asrın liderimize, tee 1999 yılında seslendirdiği şiir kaseti hediye edildi, kameraların önüne oturdular, kendisinin seslendirdiği şiiri dinledi, kendi sesinden çok duygulanarak ağladı, mendiliyle gözyaşlarını sildi" diyen Özdil, "Doğrusu vaktinden önce pek ihtimal vermiyordum ama, kesinlikle erken seçim olacak demek ki" ifadelerini kullandı.