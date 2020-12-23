Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı bulan Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt: Selefi-IŞİD zihniyeti

23 Aralık 2020 Çarşamba, 20:34

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili Diyanet'e seslenip "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısı yapması büyük tepki çekmişti.

Ebubekir Sifil'e, camiye çevrilen Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’dan destek geldi. Mehmet Boynukalın, Özdil ve Akman'ın Allah'ın ayetleriyle alay ederek "küfür"e girdiğini öne sürdü ve "Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş" dedi.

Ebubekir Sifil'e destek veren, Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a Cüneyt Akman'dan yanıt geldi.

Akman, şu ifadeleri kullandı:

''SUÇA ORTAK OLUR''

''O "imam" aslı astarı olmadığı halde Yılmaz Özdil ve beni ayetlerle alay etmekle kafir olmakla suçluyor. Bunun, bize ve tüm laik kesime örtülü bir ölüm tehdidi olduğu o kesimin inancını bilen herkesçe malum. Bu tehditlere sessiz kalırlarsa Diyanet ve Beştepe suça ortak olur.''

''TÖVBE ETSİN VE GÖREVİ DE BIRAKSIN''

''Ayasofya'ya herhalde fikirleri bilinerek imam olarak atanmış olan bu şahıs savunduğu fikrinde samimi ise çıksın onları bihakkın savunsun. Yok ne yaptığını biliyor ve gerçekten dinine inanıyorsa tövbe etsin ve görevi de bıraksın.''

''KATLİAM TEHDİDİ VAR''

''Mesele cami cenaze filan değil. Selefi-IŞİD zihniyeti. Baktılar tepeden ses çıkmadı, asıl tehditlerini şimdi yapıyorlar. Mesele Yılmaz Özdil ve ben değiliz. Laik tüm vatandaşlara katliam tehdidi var burada. Laik ve bilimsel düşünceyi Kur'ana hakaret diye yutturmaya çalışıyorlar.''

''AKP YÖNETİMİNDEN SES ÇIKMADI''

''Bu arada böylesi bir rezalete Diyanet'ten ve AKP yönetiminden ses çıkmadığı gibi (Mecelle'ye göre "Sükut İkrardır!) onlar için ne yazıktır ki demokrat ve/veya aklî geçinen muhafazakar/dindar parti ve ilahiyatçılardan da ses çıkmıyor.''

''IŞİD ZİHNİYETİNİN TEMELİ''

''Öyle görünüyor ki IŞİD zihniyetinin temelini teşkil eden bu Selefi anlayış devletin her kademesine nüfuz emiş vaziyette. Türkiye'nin durumu Suudi'lerden beterdir. Bu adam ve benzerleri İslam dinine en büyük hakareti bizzat kendileri üstelik bilerek yapmaktadır.''