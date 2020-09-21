Özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı
İstanbul'da katlanan bisikletiyle belediye otobüsüne binen kadına Özel Halk Otobüsünün şoförü saldırdı.
Yolcuyu darp etmeye çalışan şoförü araya giren yolcular güçlükle engelledi. Otobüs şoförünün maske takmadığı gözlenirken olay anı saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" denildi.
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