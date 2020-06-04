Özel okullar nasıl öğrenci alacak

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Özel Okullar kayıt ve Mevzuat Komisyonu’nca merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kayıt koşullarına ilişkin yapılan açıklama şöyle: ‘’Sınavla öğrenci alacak okullarımız kayıtlarını, merkezi sınavdan alınacak merkezi sınav puanı ile onaylı kurum yönetmeliklerinin kayıt-kabul maddelerine göre yapacaklardır.

Kayıtlarla ilgili iş ve işlemlerini, bakanlığımızca uygun görülen kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürüteceklerdir.

Öğrenci ve velilerimiz özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, ekte yer alan özel okulların kendi web sitelerinden, kayıt döneminde ulaşabileceklerdir.’’