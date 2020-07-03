Özel, sosyal medya ile ilgili yasa teklifi içeriğinin 8 saatte ortaya çıkmasına tepki gösterdi

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Özel, Cumhur İttifakı’nın artık yüzde 40+1’i bile sağlayamaz durumda olduğunu kaydederek, iktidarın muhalif medyaya bu nedenle saldırı başlattığına işaret etti. Halk TV ve Tele 1’e bugüne kadar hiç verilmemiş bir cezanın uygulandığını kaydeden Özel, basın ve düşünce özgürlüğünün Cumhur İttifakı tarafından çiğnendiği bir dönemde olunduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da eleştiren Özel, “Sansürcü Fahrettin. Taktikleri Goebbels taktiğidir. Hatta bu kadarına Goebbels bile teşebbüs edememiştir. Siz kimsiniz vatandaşın elindeki kumandaya karışıyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

‘NİYET BELLİ’

Sosyal medya konusundaki tartışmaları da değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasal düzenleme yapılacağı konuşmasının üzerinden 8 saat sonra AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’nın yasanın içeriğiyle ilgili açıklama yaptığını kaydederek, “Çalışma çok daha önceden, niyet belli” diye konuştu. AKP’nin dikensiz gül bahçesi için sosyal medyayı kapatmak istediğine işaret eden Özel, “Öyle bir düzenleme getirecekler ki Twitter Türkiye’den çekilmek zorunda kalsın. Gelecek seçimlere Twitter’sız, Facebook’suz, WhatsApp’sız ve Halk TV’siz bir iklimde girmek isteyen Tayyip Erdoğan’ın işidir bu” dedi.

‘DİRENECEĞİZ’

Barolarla ilgili teklife ilişkin Özel, teklifin 48 saat geçmeden görüşülmeye başlandığını belirterek, “Biz CHP olarak komisyonda İçtüzük’ten, anayasadan ve halktan, milletten aldığımız bütün yetkileri kullanacağız. Komisyonda CHP tarihi bir direniş ve mücadele göstermeye hazırlanıyor” diye konuştu.

‘UTANMAZLIĞIN DANİSKASI’

Ankara Valiliği’nin avukatların bugün yapılacak mitingi öncesi pandemi gerekçesiyle 15 gün boyunca gösteri ve yürüyüşleri yasakladığının altını çizen Özel, “Utanmazlığın daniskası. Suç örgütlerinin bile bir ahlakı vardır. Bir İçişleri Bakanı nerede bir yürüyüş olacak valiyi arıyor. Eldeki kamu gücünü ahlaksızca kullanılmasını okumaya utanıyoruz, ama onlar bu kararı almaya utanmıyorlar” dedi.