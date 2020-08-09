Özel timin marifetleri!

09 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

O da Hesse gibi Calw’da dünyaya gelmişti. Doksanına merdiven dayamıştı. Bir zamanlar Hesse’nin “Gençlik Bunalımları”nı çevirmiş olduğumu duyunca tanışlığımız dostluğa dönmüştü. Calw’e çok yakın Bad Liebenzell kaplıcasına her gidişimde ona uğramadan edemiyordum. Tarihi villasının çam ve kayın ağacı kaplı yamaçlar manzaralı büyük salonunda çay-pasta eşliğinde yaptığımız sohbetler hep çok ilginçti. Yaşlı kadının Hesse anıları inanılmazdı.

Bazı günler sevgili piyanosunun başına geçer Chopin ve Mozart çalardı. Bundan 3 yıl önce yaşama ve Karaormanlar’a veda eden Marie-Luise Bodamer’in villasının duvarlarını küçük Hesse tabloları süslüyordu.

ORDUDA AŞIRI SAĞCILAR

Calw şu günlerde hiç dillerden düşmüyor. Alman Askeri İstihbarat Teşkilatı’nın (MAD) ocak ayında yaptığı açıklamaya göre, orduda 592 aşırı sağcı şüpheli var. 1996 yılında Calw’de kurulan ve özel eğitilmiş 1400 seçkin askerden oluşan Alman Komanda Özel Kuvvetleri’nin (KSK) içindeki aşırı sağcı gelişmeler kısa süre önce su üstüne çıktı.

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gizli görevlere gönderilen özel time son yıllarda yabancı düşmanı aşırı sağcıların sızdığı, Calw’daki kışlada düzenledikleri Hitler selamlı, Nazi marşlı “etkinlikler”in olağan olduğunu gazete ve televizyonlar baş haber yaptı! İki ay önce Saksonya eyaletinde bir KSK gedikli başçavuşunun arazisinde cephane ve patlayıcı madde ele geçirildi. Temmuz başında Calw’deki KSK depolarında yapılan bir denetimde de 48 bin atımlık mühimmatla 63 kilo patlayıcının kayıp olduğu tespit edildi.

Bundan iki ay önce KSK’de görev yapan bir yüzbaşı, Savunma Bakanı’na yazdığı uzun mektupla özel kuvvet içinde aşırı sağcı eğilimlere göz yumulmasından ve bu kişilerin çalışmalarının gizlenmesinden şikâyet etti. Bu mektubun basına yansımasıyla olaylar iyice büyüdü.

HESSE: HASTA BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ

Federal Meclis’teki muhalefet, Savunma Bakanı Kamp-Karrenbauer’i görevinin üstesinden gelememekle suçluyor. Kurulan çalışma grubu ilk raporunda, “KSK aşırı sağcılar için bereketli toprak” diyor. Kanımca ona, “kahverengi gömleklilerin biyotobu” demek de yanlış olmaz! 2016 yılında eski ordu ve özel tim üyeleri tarafından Stuttgart’ta sağcı görüşlü, değişik yurtdışı bağlantıları olan “Üniter” adında bir grup kurulmuştu.

Kısa süre sonra 2 bin üyesinin çoğunlukla asker ve polisler olduğu ortaya çıkınca Anayasayı Koruma Teşkilatı harekete geçmişti. Şu günlerde de Askeri İstihbarat Teşkilatı Üniter’in bir “Gölge Ordu” olduğu iddialarını araştırıyor. Ancak günümüzde Alman ordusunda olupbiten bu tür “tuhaflıkların” nedenini 1950’li yıllarda aramak doğru olur.

2. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti’nde 1951 yılında oluşturulan “sınır koruma birliklerine”, Batılı müttefiklerin de onayı ve göz yummasıyla Hitler ordusunda görev yapmış subaylar alınmıştı. Üst düzey görevlere getirilen bu Nazi subaylar tüm birliklerin yüzde 62’sini oluşturmuştu. 1956 yılında kurulan yeni orduda Hitler ülküsü uğruna çarpışmış 600 kadar üst rütbeli subay da görevlendirilmişti. Aralarında 31 general ile 100 albayın da olduğu bu subaylar, şimdiki Alman ordusunun temelini oluşturmuştu.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Batılı müttefikleri ve dönemin Başbakanı Konrad Adenauer, Nazi subaylarını aklama yoluna gitmişlerdi! Savaş karşıtı Alman dili edebiyatı yazarları arasında çok önemli bir yeri olan Stuttgart-Calw doğumlu Hermann Hesse’ye göre, haksızlık dolu hasta bir dünyada yaşıyoruz: “Sevgi ve kardeşlik duygularının yokluğudur dünyamızı hasta eden.” Hesse’nin görüşü günümüzde de de geçerli!

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